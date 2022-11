Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221111.4 Pöschendorf: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Pöschendorf (ots)

Am Donnerstag kam es in der Zeit zwischen 15.35 und 17.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Tannenkoppel. Der oder die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Hauptsächlich im Obergeschoss wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Hierbei entwendeten sie einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag, Gold- und Modeschmuck sowie ein Tablet. Im Nahbereich sah die Anwohnerin einen ihr unbekannten Mann mit dunklem Bart und einem dunklen Kapuzenshirt. Er trug eine dunkle Hose mit einem weißen Streifen an der Außenseite. Ob und wie dieser Mann mit der Tat zusammenhängt, bleibt derzeit noch zu ermitteln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04821-602 entgegen.

