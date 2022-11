Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221111.2 Marne: Supermarktkundin bestohlen

Marne (ots)

Als eine 79jährige Marnerin ihre Einkäufe im Supermarkt an der Hafenstraße erledigte, wurde sie von Taschendieben bestohlen. Am Donnerstag um 10.30 Uhr ging diese durch den Verkaufsraum und ließ sich von den dort angebotenen Weihnachtsartikeln inspirieren. Ihre Geldbörse verwahrte sie in einem kleinen schwarzen Rucksack, welchen sie auf ihrem Rücken transportierte. Ein unbekannter Täter nutzte die Ablenkung, öffnete den Rucksack und entnahm die Geldbörse. Erst im Kassenbereich fiel der Kundin der geplünderte Rucksack auf. Es fehlen nun persönliche Ausweispapiere, zwei Bankkarten und ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang auf erhöhte Aufmerksamkeit, gerade in der Vorweihnachtszeit häufen sich Diebstahlsdelikte traditionell und werden so vermehrt zur Anzeige gebracht.

