POL-IZ: 221111.1 Bargenstedt: In Schlangenlinien unterwegs-Polizei stoppt betrunkenen Fahrer

Glückstadt (ots) - In der Zeit von Dienstag um 17 Uhr bis Mittwoch um 7 Uhr drangen unbekannte Täter in das Vereinsheim Am Schwarzwasser ein. Angebrachte Holz- und Türplatten wurden abgerissen und sich so Zutritt in den Innenraum verschafft. Hier entwendeten diese ein Fernsehgerät, eine HIFI-Anlage, mehrere Bierkästen und einige Weinflaschen. Die Polizei hat die ...

