POL-PDWIL: Unfallflucht im Parkhaus

Daun (ots) - In der Zeit vom 02.09.2022, 20:00 Uhr - 03.09.2022, 16:00 Uhr kam es in der Straße "Zum Ernstberg" in Daun zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Durch unbekannte Täter wurden 2 Reifen eines ordnungsgemäß abgestellten PKWs zerstochen. Es wurden hierbei der hintere linke und der vordere rechte Reifen beschädigt. Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter ...

mehr