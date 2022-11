Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221110.8 Itzehoe: Taschendiebe immer noch aktiv

Itzehoe (ots)

Die Weihnachtszeit rückt näher und die Einkäufe von Geschenken und kleinen Extras locken die Kunden in die Innenstädte. Auch Taschendiebe wittern ihre Chance in der besinnlichen Zeit und gehen auf Beutezug. In diesem Jahr wurden der Polizeidirektion Itzehoe bereits knapp 180 Taschendiebstähle gemeldet und der Trend setzt sich weiter fort. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang, weiterhin aufmerksam und vorsichtig zu sein und auf die sichere Verwahrung der Wertsachen zu achten. Trickdiebe nutzen Gelegenheiten, die Kunden abzulenken und einen näheren Kontakt herzustellen, um Reißverschlüsse und Taschen zu öffnen. Geldbörsen können so in kürzester Zeit entnommen werden, ohne dass der Geschädigte dies bemerkt. Der schnelle Gang in den Supermarkt und das Gedränge zwischen den Regalen spielen Taschendieben in die Karten und so kommt es immer wieder zum Verlust der Wertsachen. Wir wünschen allen fleißigen Weihnachtswichteln einen besinnlichen und sicheren Einkauf!

