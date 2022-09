Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ingewahrsamnahme nach Serie von Straftaten

Grünstadt (ots)

Nachdem ein 40 Jahre alter Wohnsitzloser zwischen 04:20 Uhr und 06:00 Uhr an neun Geschäften in der Innenstadt die Schaufensterscheiben beschädigt und weitere Sachbeschädigungen begangen hat, konnte er nach intensiven Fahndungsmaßnahmen festgestellt und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Nachdem er wieder aus dem Gewahrsam entlassen wurde, wurde er in den Abendstunden bei einem Fahrraddiebstahl auf frischer Tat festgestellt und im Anschluss in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Straftaten geben können, werden gebeten sich unter 06359/9312-0 an die PI Grünstadt zu wenden.

