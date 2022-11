Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221111.3 Marne: Trickdiebstahl im Getränkemarkt

Marne (ots)

Am Donnerstag um 14 Uhr erschien ein Mann in dem Marner Getränkemarkt an der Königstraße. In gebrochenem Deutsch wollte dieser den 23jährigen Angestellten bitten, ein Bündel 5-Euro-Scheine zu wechseln. Im Tausch gegen 50-Euro-Scheine übergab der Täter ein vermeintlich abgezähltes Geldbündel und entfernte sich aus dem Geschäft. Beim Kassensturz fiel dem Angestellten nun auf, dass in dem Bündel 140 Euro zu wenig eingetauscht wurden. Der Täter war circa 30 Jahre alt und 1,90m groß. Er trug eine Jeans und dunkle Oberbekleidung. Er war von schlanker Statur, hatte einen Drei-Tage-Bart und dunkle Haare.

