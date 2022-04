Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Raubstraftat und Auseinandersetzung unter Jugendlichen

Rostock (ots)

Zwei Jugendgruppen trafen am gestrigen Abend gegen 19:30 Uhr an einem Skater-Park in der Rostocker Innenstadt aufeinander. Ausgangspunkt des Sachverhaltes ist nach ersten Angaben die aggressive Forderung zweier männlicher Tatverdächtiger (14, 15) nach Betäubungsmitteln und Geldbörsen gewesen. Hierbei erbeutete ein Täter eine Geldbörse.

Als die beiden Tatverdächtigen anschließend die Parkanlage mit drei weiteren männlichen Personen verließen, solidarisierten sich die anderen vor Ort befindlichen Jugendlichen und nahmen die zuvor entwendete Geldbörse wieder an sich. Daraufhin kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen insgesamt acht Personen. Drei Jugendliche (16, 17, 18) wurden hierbei durch Faustschläge und Tritte leicht verletzt. Die weiteren fünf Personen entfernten sich im Anschluss in Richtung der Rostocker Wallanlagen.

Es wurden Strafverfahren wegen des Verdachts einer Raubstraftat sowie der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Die Kriminalpolizei Rostock hat die weiterführenden Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell