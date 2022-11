Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Osterwicker Straße/ Mülltonnen niedergebrannt

Coesfeld (ots)

Auf einem Gelände an der Osterwicker Straße haben in der Nacht auf Freitag (18.11.22) Mülltonnen gebrannt. Diese wurden komplett zerstört. Die Flammen beschädigten zudem die Blechverkleidung einer angrenzenden Halle. Ein Zeuge entdeckte die noch glimmenden Überreste der Abfallbehälter. Ihm gelang es nicht, das Feuer eigenständig zu löschen, woraufhin ein weiterer Zeuge die Feuerwehr alarmierte. Die Kriminalpolizei geht derzeit von fahrlässiger Brandstiftung durch unsachgemäßen Umgang mit heißer Asche aus. Die Ermittlungen dauern an.

