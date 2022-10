POL-NB: Brand eines leerstehenden kombinierten Wohn- und Stallgebäudes in Kummerow (LK Vorpommern-Rügen)

Neubrandenburg (ots) - In der Zeit von Montag dem 10.10.2022, 21:50 Uhr bis Dienstag 11.10.2022, 21:50 Uhr, kam es in der Burgholzstraße in Neubrandenburg zu einem Diebstahl eines schwarzen Audi Q 7 mit dem amtlichen Kennzeichen NB-DE 222. Die Polizei bittet Zeugen, welche in dem genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 039555825224 oder 039555822224 bei der Polizei zu melden. Hinweise ...

