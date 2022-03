Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Ratingen, KZW

Ratingen-West, Am Seeufer, 28.03.22, 14:42 Uhr

Am heutigen Montag wurde die Feuerwehr Ratingen unter dem Stichwort "Keller/Zimmer/Wohnung" in die Reihenhaussiedlung "Am Seeufer" alarmiert. Aus ungeklärter Ursache waren auf einem Balkon Kleidung und andere Gegenstände, die eigentlich der Entsorgung zugeführt werden sollten, in Brand geraten. Die Anwohnerin hatte mit einem Gartenschlauch Löschmaßnahmen vorgenommen und somit eine Ausbreitung verhindert, während ein Nachbar die Feuerwehr alarmiert hatte. Durch einen Angriffstrupp wurden die Brandreste vom Balkon entfernt, es waren nur noch Nachlöscharbeiten erforderlich. Verletzt wurde niemand, die rauchfrei gebliebene Wohnung konnte der Mieterin wieder übergeben werden. Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus.

Parallel eingegangene Einsätze (Person hinter verschlossener Tür/Verkehrsabsicherung nach Unfall auf der Autobahn) wurden durch Einheiten des Löschzugs Mitte wahrgenommen.

