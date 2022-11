Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Sendener Straße, Ostlandwehr

Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Eine 61-jährige Dülmenerin befuhr am 20.11.2022, gegen 16.20 Uhr, mit ihrem Pedelec die Straße Ostlandwehr in Fahrtrichtung Münsterstraße in Dülmen. Auf Höhe der Kreuzung Ostlandwehr/Sendener Straße, ordnete sich die Dülmenerin zum Linksabbiegen ein und kam dabei ohne Fremdeinwirkung ins Straucheln. Anschließend stürzte sie. Dabei soll sie, laut Zeugenaussagen, gegen den Anhänger eines weißen Transporter gestoßen sein. Die 61-Jährige verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell