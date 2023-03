POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Durlangen: Heizungsbrand in Schule Am Freitag gegen 21:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer gemeldeten Rauchentwicklung in die Grundschule Durlangen, in der Schulstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Rettungskräfte wurde ein Brand im Blockheizkraftwerk im Keller festgestellt. Dieser konnte durch die Feuerwehren aus Durlangen und Mutlangen, die mit sechs Fahrzeugen und 43 Einsatzkräften ausgerückt waren, ...

