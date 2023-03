Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Einbruch in Wohnhaus

Scheibe der Terrassentür eingeschlagen

Uedem-Uedemerbruch (ots)

Zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag (5. März 2023) sind unbekannte Täter in ein Haus an der Straße An der Ley eingedrungen, indem sie die Scheibe der Terrassentür einschlugen. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Schränke in den Zimmern nach Diebesgut. Genaue Angaben zur Beute waren bei Anzeigenaufnahme noch nicht möglich. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 entgegengenommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell