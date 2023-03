Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit Personenschaden

zwei junge Frauen schwer verletzt

Kleve (ots)

Am Sonntag (05.03.2023), gegen 06:20 Uhr, kam es in Kleve auf der Uedemer Straße zu einem schwerem Verkehrsunfall, bei dem zwei junge Frauen schwer verletzt wurden. Eine 22-Jährige aus Kalkar fuhr mit ihrem VW auf der Uedemer Straße vom Krankenhaus Kleve kommend in Richtung Schneppenbaum. Eine 18-Jähriger aus Wesel war mit einem Renault in entgegengesetzter Richtung unterwegs. In Höhe eines Parkplatzes kollidierten beide Fahrzeuge, wobei eine Person eingeklemmt wurde. Sie wurde durch die Feuerwehr befreit. Die beiden Frauen wurden durch den Rettungsdienst behandelt und in Kliniken gebracht. Es bestehe Lebensgefahr. Die Angehörigen und Ersthelfer wurden durch den Opferschutz Kleve betreut. Ein Sachverständiger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zur Unfallrekonstruktion hinzugezogen. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmer abgeschleppt. Die Uedemer Straße war bis 11:00 Uhr gesperrt.

