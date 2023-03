Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall: Radfahrerin schwer verletzt

Goch (ots)

Am Donnerstag (02. März 2023) kam es gegen 14:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Marienwasserstraße / Hubert-Houben-Straße in Goch. Ein 32-jähriger Mann aus Goch befuhr mit seinem Pkw den Kreisverkehr und beabsichtigte diesen in Fahrtrichtung Hubert-Houben-Straße zu verlassen. Zur selben Zeit befuhr eine 67-jährige Radfahrerin den als Radweg ausgewiesenen Bereich an der Einmündung zur Hubert-Houben-Straße, jedoch in die falsche Fahrtrichtung. Der Pkw Fahrer sah die Frau zu spät und konnte einen Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer nicht mehr verhindern. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich dabei so schwer, dass sie zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden musste.

Die Polizei weist daraufhin, dass es durch sogenanntes "Geisterradeln", also das Radfahren entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf Radwegen, immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen kommt. Insbesondere an Kreuzungen und Einmündungen rechnen Autofahrende oft nicht mit Verkehr aus der "falschen" Richtung. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell