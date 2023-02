Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Brake: Zwei Pkw-Führer ohne gültigen Führerschein in Brake unterwegs

Delmenhorst (ots)

Durch Streifenbesatzungen des PK Brake wurden in den Abendstunden des Samstag, 18.02.2023, zwei Pkw-Führer jeweils ohne gültige Fahrerlaubnis angetroffen.

Zunächst wurde am 18.02.2023, gegen 20:00 Uhr, in der Moorstraße in Brake ein Pkw gemeldet, der sich dort augenscheinlich festgefahren hatte. Eine Überprüfung durch eine Streife der vor Ort ergab, dass der 30-jährige in Brake wohnhafte Fahrzeugführer seinem Navigationsgerät gefolgt war und sich entsprechend auf Grund der schlechten Beschaffenheit des Untergrundes festgefahren hatte. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer im Besitz eines ausländischen Führerscheines ist. Da der Fahrer jedoch bereits längerfristig einen festen Wohnsitz in Deutschland begründet, hatte die mitgeführte Fahrerlaubnis im Bundesgebiet ihre Gültigkeit verloren.

Gegen 23:20 Uhr wurde ein 24-jähriger in Brake wohnhafter Fahrzeugführer in der Bahnhofstraße in Brake einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer ebenfalls über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Ein ausländischer Führerschein war auch in diesem Fall auf Grund des längerfristigen Wohnsitzes in Deutschland nicht mehr gültig.

In beiden Fällen wurde gegen die Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

