Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Diebstahl in Krankenhaus aufgeklärt

Koblenz (ots)

Am 30.01.23 wurde der Polizei Koblenz der Diebstahl einer hochwertigen Outdoorjacke aus einem Patientenzimmer in einem Koblenzer Krankenhaus gemeldet. Der Besitzer war dort in der Zeit vom 21.01. bis zum 27.01.23 stationär aufgenommen worden. Die Polizei konnte den Fall schnell aufklären. Ein 62-jähriger Mitpatient, der in o.g. Zeitraum im gleichen Zimmer untergebracht war, wurde am 26.01. durch Polizeikräfte aufgrund eines Haftbefehls festgenommen. Da keine Veranlassung bestand, ihn noch länger im Krankenhaus zu behandeln, erfolgte der Transport zur Justizvollzugsanstalt Wittlich. Dortige Recherchen ergaben, dass er die Jacke seines Bettnachbarn mitgenommen hatte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell