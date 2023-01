POL-PPKO: Polizei Koblenz informiert: Dein Weg zu uns - auch mit Mittlerer Reife

Koblenz (ots) - Am Sonntag, den 29.01.2023 wurde die Polizei Koblenz gegen 7 Uhr morgens in eine Tiefgarage in der Weißer Gasse gerufen. Zeugen gaben an, dass sie den Insassen eines dort geparkten Autos nicht wach bekämen. Dieser schlafe tief und fest bei laufendem Motor in seinem Pkw. Die Einsatzkräfte konnten die Angaben vor Ort verifizieren. Da die Fahrertür nicht abgeschlossen war, konnte man den 26-jährigen ...

