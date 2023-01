POL-PPKO: Schlägerei in der Burgstraße

Koblenz (ots) - Am Samstag, 28.01.23, wurde die Polizei Koblenz über einen Raub in der Beatusstraße in Koblenz in Kenntnis gesetzt. Das Opfer, ein 75-jähriger Mann aus Koblenz, ist als Aufsteller von Zigarettenautomaten tätig und wurde gegen 20.45 Uhr von einem unbekannten Mann darüber informiert, dass es einen Defekt an einem Automaten in der Beatusstraße gäbe, woraufhin er sich zur Örtlichkeit begab. Am ...

