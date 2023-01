Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Kletterhalle - Einbruch in Kindergarten - Einbruch Einfamilienhaus - Einbruch in Vereinsheim - Einbruch Einfamilienhaus - Bürocontainer aufgebrochen

Fulda (ots)

Einbruch in Kletterhalle

Petersberg. In der Nacht zu Freitag (20.01.) brachen Unbekannte in eine Kletterhalle in der Goerdelerstraße ein. Die Täter verursachten dabei circa 2.500 Euro Sachschaden an einem Fenster und stahlen mehrere hundert Euro Bargeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kindergarten

Petersberg. Ein Kindergarten im Friedrich-Fröbel-Weg wurde zwischen Donnerstagabend (19.01.) und Freitagmorgen (20.01.) zum Ziel Unbekannter. Die Täter drangen über die Anlieferungstür ins Gebäude ein, stahlen Bargeld und hinterließen mehrere tausend Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch Einfamilienhaus

Eichenzell. In ein Einfamilienhaus in der Berlepstraße brachen Unbekannte am Freitagabend (20.01.), zwischen 18.30 Uhr und 21.55 Uhr, ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten verschiedene Wohnräume. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld und verursachten rund 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Künzell. Unbekannte brachen zwischen Samstagnachmittag (21.01.) und Sonntagmorgen (22.01.) in ein Vereinsheim in der Straße "Am Noppen" im Ortsteil Keulos ein. Die Täter hebelten dazu ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Bargeld und hinterließen circa 8.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch Einfamilienhaus

Petersberg. In ein Einfamilienhaus im Bieberweg brachen Unbekannte zwischen Freitagmorgen (20.01.) und Sonntagmittag (22.01.) ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und suchten in mehreren Wohnräumen nach Diebesgut. Sie stahlen Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro und verursachten rund 6.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bürocontainer aufgebrochen

Fulda. Zwischen Freitagabend (20.01.) und Sonntagnachmittag (22.01.) brachen Unbekannte in der Werner-von-Siemens-Straße im Stadtteil Besges in einen Bürocontainer ein. Sie stahlen Bargeld und verursachten rund 1.200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

