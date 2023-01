Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: PKW überschlägt sich auf BAB 4 - Eine Person verletzt

Bad Hersfeld (ots)

Am Sonntag, dem 22.01.2023, gg. 15.30 Uhr, kam es auf der BAB 4, Kirchheim in Richtung Dresden, zwischen dem AD Kirchheim und der AS Bad Hersfeld, ca. km 361,000, Gemarkung Bad Hersfeld, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 44-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Havelland mit ihrem PKW den o. g. Autobahnabschnitt auf dem ersten von zwei Fahrstreifen.

Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet sie nach rechts in den dort vorhandenen Flutgraben, wodurch sich das Fahrzeug überschlug. Dieses wurde im weiteren Verlauf nach links auf die Hauptfahrbahn geschleudert, drehte sich um die Querachse und blieb, entgegen der Fahrtrichtung, auf der Beifahrerseite liegen.

Die Fahrzeugführerin konnte sich selbständig aus dem PKW befreien. Augenscheinlich erlitt sie nur leichte Verletzungen, zur weiteren Abklärung wurde sie durch eine Rettungswagenbesatzung ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 12.000,- Euro geschätzt.

Die Fahrbahn war über eine Dauer von etwa 45 Minuten voll gesperrt.

Für anschließende Bergungsmaßnahmen war kurzzeitig noch der erste Fahrstreifen blockiert, ehe vor 16.30 Uhr die Fahrbahn wieder komplett freigegeben wurde.

Es entwickelte sich ein Rückstau von etwa 2 km.

Vor Ort waren neben einem Notarzt noch eine Rettungswagenbesatzung und die Feuerwehr Kirchheim eingesetzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Gefertigt: Schug, Polizeihauptkommissar

(Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, Am Weinberg 31, 36251 Bad Hersfeld)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell