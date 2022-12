Polizei Essen

POL-E: Essen: Pyrotechnik gefährdet Fans in der Menschenmenge

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel: Am Donnerstagabend (1. Dezember) kam es gegen 18 Uhr zu einer Ansammlung zahlreicher Menschen, in der Bengalfackeln gezündet wurden.

Nach dem Sieg der Marokkanischen Nationalmannschaft feierten mehr als 100 Personen an der Kleine Stoppenberger Straße. Entsprechende Videos fanden ihren Weg in die sozialen Medien. In der Menschenmenge konnten drei Personen beobachtet werden, die Bengalfackeln zündeten. Ein 24-jähriger Marokkaner aus Gelsenkirchen und ein 29-jähriger Marokkaner aus Italien konnten durch die Kräfte der Einsatzhundertschaft vor Ort zweifelsfrei identifiziert werden.

Auch wenn hierbei keine Person verletzt wurde, bestand durch das Zünden der Pyrotechnik, innerhalb der Menschenmenge, die Gefahr der Rauchgasintoxikation.

Gegen die Männer wird nun aufgrund der versuchten gefährlichen Körperverletzung sowie des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt./RB

