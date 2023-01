Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter gestohlen - Pkw beschädigt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

E-Scooter gestohlen

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagnachmittag (13.01.) und Freitagabend (20.01.) auf noch nicht bekannte Weise unerlaubt Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße. Dort öffneten sie gewaltsam die Tür eines Kellerraumes und entwendeten einen dort abgestellten schwarzen E-Scooter des Herstellers Segway (Modell: Max G 30/2) im Wert von rund 720 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw beschädigt

Bad Hersfeld. Eine 63-jährige Frau parkte am Freitag (20.01.), gegen 13.30 Uhr, ihren silbernen Ford Fiesta auf einem Parkplatz vor einem Lebensmittelmarkt im Hainchenweg. Als sie kurze Zeit später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der Fahrertür fest. Unbekannte hatten diese vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursacht. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell