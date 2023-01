Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Automatenaufsteller von mehreren Tätern ausgeraubt

Koblenz (ots)

Am Samstag, 28.01.23, wurde die Polizei Koblenz über einen Raub in der Beatusstraße in Koblenz in Kenntnis gesetzt. Das Opfer, ein 75-jähriger Mann aus Koblenz, ist als Aufsteller von Zigarettenautomaten tätig und wurde gegen 20.45 Uhr von einem unbekannten Mann darüber informiert, dass es einen Defekt an einem Automaten in der Beatusstraße gäbe, woraufhin er sich zur Örtlichkeit begab. Am Automaten angekommen öffnete er selbigen, um den beiden Kunden, die er dort antraf, die Ware auszuhändigen. Auf einmal sei er dann von zwei maskierten Täter von hinten attackiert und einen Hang hinuntergestoßen worden. Herbei wurde der Mann leicht verletzt. Die Täter flüchteten anschließend mit dem Inhalt des Automaten. Es soll sich um Jugendliche oder Heranwachsende gehandelt haben, von den einer eine weiße Wolljacke trug.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Koblenz unter der Nummer 0261-103 2690 entgegen.

