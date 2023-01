Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbrecher entwenden E-Bikes und Zubehör

Koblenz (ots)

Am Freitag, 27.01.23 wurde die Polizei Koblenz über einen Einbruch in eine Tiefgarage in der Max-Bruch-Straße auf dem Oberwerth informiert. Unbekannte Täter gelangten zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt in das Innere der Tiefgarage und öffneten hier gewaltsam mehrere separate Verschläge. Insgesamt wurden ein Pedelec der Marke CANYON, ein E-Bike der Marke SCOTT, zwei Fahrradcomputer sowie fünf E-Bike-Akkus entwendet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Koblenz unter der Rufnummer 0261-103 2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell