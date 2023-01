Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Wohnhaus auf der Karthause

Koblenz (ots)

Am Freitag, 27.01.23 wurde die Polizei Koblenz über einen Einbruch in ein Einfamilienhaus im Akazienweg auf der Karthause in Kenntnis gesetzt. Die Tat dürfte sich in der Zeit zwischen 15.15 und 20.30 Uhr ereignet haben. Der oder die Täter durchwühlten das Anwesen in deliktstypischer Manier und entwendeten Schmuckgegenstände in nicht bekanntem Wert.

Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Koblenz unter der Nummer 0261-103 2690 zu wenden.

