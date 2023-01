Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet

Neuenbürg (ots)

Bislang Unbekannte haben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an einem Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße zu schaffen gemacht.

Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten der oder die Täter zwischen 23.00 Uhr und 05:20 Uhr gewaltsam den in der Bahnhofstraße befindlichen Zigarettenautomaten und entwendeten daraus das Bargeld. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen zum Aufbruch des Automaten oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07082 7912-0 beim Polizeirevier Neuenbürg zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell