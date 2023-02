Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Fahrerin verursacht einen Unfall unter Alkoholeinfluss in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

In den frühen Morgenstunden am Sonntag, 19. Februar 2023, gegen 2:35 Uhr, kam es in Ganderkesee auf der Birkenallee zu einem Verkehrsunfall.

Eine 26-jährige Oldenburgerin befuhr die vorgenannte Straße in einem Audi A3 in Fahrtrichtung Falkenburg, als sie kurz nach Fahrtantritt mit dem Pkw nach links von der Fahrbahn abkam und in einen Graben rutschte.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei der Audi-Fahrerin eine deutliche Alkoholisierung festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 1,64 Promille.

In der Folge entnahm ein Arzt der 26-jährigen eine Blutprobe. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und beschlagnahmten den Führerschein. Der Audi wurde durch ein Abschleppunternehmen aus dem Graben geborgen und abgeschleppt.

Die 26-jährige wurde durch den Unfall nicht verletzt.

Gegen die Oldenburgerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

