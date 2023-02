POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl in ein Café in Großenkneten (Ahlhorn) +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag, 16. Februar 2023, in Brake in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von 16:20 bis 20:00 Uhr begaben sich Unbekannte auf das Grundstück im Wohngebiet zwischen Kirchenstraße, Grenzstraße, Middeweg und Brandenburger Straße. Hier brachen sie ein Fenster auf, ...

