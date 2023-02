Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: ERGÄNZUNG zu Versuchtes Tötungsdelikt in Delmenhorst +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Nach dem versuchten Tötungsdelikt am Freitag, 10. Februar 2023, gegen 16:05 Uhr, wurden umgehend intensive Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet.

Am Montag, 13. Februar 2023, richtete die Polizei Delmenhorst eine Mordkommission ein, die die intensiven Ermittlungen übernommen hat und seitdem fortsetzt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten nun darum, dass sich Zeuginnen und Zeugen melden, die bislang noch nicht den Kontakt zur Polizei gesucht haben oder befragt wurden. Wer am Freitag, 10. Februar 2023, zwischen ungefähr 15:30 und 16:30 Uhr, Personen- oder Fahrzeugbewegungen in der Moltkestraße oder der näheren Umgebung festgestellt und sich insbesondere in der unmittelbaren Tatzeit zwischen 16:00 und 16:05 Uhr in der Moltkestraße aufgehalten hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 zu melden.

+++ Pressemitteilung von Montag, 13. Februar 2023 +++

Am Montag, 13. Februar 2023 richtete die Polizei Delmenhorst nach dem versuchten Tötungsdelikt im Innenstadtbereich von Delmenhorst eine Mordkommission (Moko) ein.

Die Ermittlungen im Rahmen der Moko werden unter Hochdruck geführt.

+++ Pressemitteilung von Samstag, 11. Februar 2023 +++

Der dringende Tatverdacht gegen den 41-jährigen Delmenhorster ließ sich nicht erhärten. Er wurde am frühen Abend von Samstag, 11. Februar 2023, aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Die Suche nach dem Verantwortlichen und die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

+++ Pressemitteilung von Freitag, 10. Februar 2023 +++

Am Freitag, 10. Februar 2023, gegen 16:05 Uhr, wurde der Polizei über Notruf ein Verkehrsunfall in der Moltkestraße mitgeteilt. Ein Pkw soll laut Meldung von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Poller kollidiert sein.

Zur Einsatzörtlichkeit wurden neben Polizei auch Rettungskräfte entsandt. Vor Ort mussten die Rettungskräfte feststellen, dass die Pkw-Fahrerin durch einen Schuss schwer im Gesicht verletzt wurde. Zum Zeitpunkt der Tat befand sich die 35-jährige Frau aus Delmenhorst zusammen mit ihren drei Kindern im Alter von 8, 10 und 12 Jahren im Pkw.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde die Verletzung durch einen Fahrradfahrer verursacht, der auf den Pkw der Frau zugefahren ist und mit einer Schusswaffe auf sie geschossen hat. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gefahren, wo sie aktuell notoperiert wird. Die im Pkw befindlichen Kinder werden aktuell durch Angehörige der Notfallseelsorge betreut.

Ein dringend Tatverdächtiger konnte mittlerweile in der Nähe seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um einen 41-jährigen Mann aus Delmenhorst. Es ist beabsichtigt, diesen am Folgetag einem Haftrichter vorzuführen.

Die Hintergründe der Tat sind aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

