POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zigarettenautomat in der Gemeinde Wardenburg beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Personen haben am Donnerstag, 16. Februar 2023, einen Zigarettenautomaten in der Diedrich-Dannemann-Straße in Südmoslesfehn beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Anwohner verständigten gegen 22:25 Uhr die Polizei, nachdem sie im Bereich der Korsorsstraße einen lauten Knall hörten. Vor Ort konnte ein stark beschädigter Zigarettenautomat festgestellt werden, der durch die Verwendung eines bislang unbekannten Sprengmittels geöffnet werden sollte. Dieses Vorhaben scheiterte, die Entnahme von Tabakwaren gelang nicht. Die unbekannten Verantwortlichen entfernten sich nach dem Versuch vermutlich mit einem Auto vom Tatort, da die Zeugen kurz nach dem Knall das Quietschen von Autoreifen vernahmen. Am Automaten entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 4.000 Euro.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

