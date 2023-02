Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Cappeln +++ Fünf verletzte Personen und hoher Sachschaden +++ Folgeunfall im Stau

Fünf Personen wurden am Donnerstag, 16. Februar 2023, gegen 11:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Cappeln verletzt, eine davon schwer. Es entstand hoher Sachschaden. Zwei Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn mussten gesperrt werden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 61-jähriger Mann aus dem Kreis Stade mit einem Lkw die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück. Zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Vechta löste sich eine Reifendecke vom Lkw, die auf dem linken Fahrstreifen liegenblieb. Eine 20-Jährige aus Münster erkannte die Gefahrenstelle und bremste ihren VW stark ab. Ihr folgte ein 22-Jähriger aus Münster, der mit einem BMW auf den VW auffuhr. Abschließend fuhr ein 30-jähriger Oldenburger mit einem BMW auf den Pkw des 22-Jährigen auf.

Die 21-jährige Beifahrerin aus Oldenburg im BMW des 30-Jährigen erlitt schwere Verletzungen. Er und der 22-Jährige aus Münster wurden leicht verletzt. Gleiches galt für die 20-Jährige im VW und ihren 22-jährigen Beifahrer aus Bremen. Vor Ort waren ein Notarzt, mehrere Rettungswagen und die Freiwillige Feuerwehr aus Emstek eingesetzt.

Alle drei Pkw mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 46.000 Euro. Der mittlere und linke Fahrstreifen mussten nach dem Unfall gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den rechten Fahrstreifen und den Seitenstreifen geleitet. Es bildete sich ein Stau.

In diesem Stau gab es gegen 12:55 Uhr einen weiteren Auffahrunfall, durch den sich die Verkehrsbehinderungen ausweiteten. Zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Vechta (jetzt in der Gemeinde Emstek) brachte ein 55-Jähriger aus Cloppenburg einen VW auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Hinter ihm hielten ein 70-Jähriger aus der Gemeinde Barnstorf und ein 60-jähriger Bremer mit ihren Pkw an. Der 60-Jährige fuhr im Stau an und mit einem BMW auf den stehenden Pkw des 70-Jährigen auf, der wiederum gegen den stehenden VW geschoben wurde.

Der BMW des 60-Jährigen musste abgeschleppt werden und blockierte bis zur Bergung den linken Fahrstreifen. Der entstandene Gesamtschaden bei diesem Unfall betrug ungefähr 6.000 Euro. Personen wurden hier nicht verletzt.

