POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Wohnungseinbruch im Stadtgebiet +++ Festnahme zweier Tatverdächtiger

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 14. Februar 2023, wurden zwei junge Männer nach einem versuchten Wohnungseinbruch festgenommen. Sie wurden am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt.

Ein Anwohner der Herderstraße hörte gegen 23:30 Uhr Geräusche und sah, dass sich zwei unbekannte Personen am Fenster der Nachbarwohnung zu schaffen machten. Er machte auf sich aufmerksam und schlug die beiden Männer in die Flucht. Ein Eindringen in die Wohnung gelang nicht, es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 500 Euro.

Aufgrund der detaillierten Beschreibung des Nachbarn konnten in unmittelbarer Tatortnähe zwei Männer im Alter von 18 und 20 Jahren angetroffen werden. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Beide verfügen über keinen festen Wohnsitz. Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ ein Richter am Amtsgericht Delmenhorst am Mittwoch, 15. Februar 2023, Haftbefehle gegen die beiden jungen Männer.

