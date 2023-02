Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Einbruch in Wohnhaus - Hinweise ++ Neu Darchau, OT. Darzau - Werkzeuge aus Scheune gestohlen ++ Jameln - unter Drogeneinfluss unterwegs ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 15.02.2023

Lüneburg

Lüneburg - Diebstahl aus Pkw - Hinweise

Am 14.02. zwischen 12:30 und 15:15 Uhr wurde die Seitenscheibe eines geparkten Pkw VW Caddy in einer Tiefgarage in der Uelzener Straße eingeschlagen. Daraufhin wurden aus dem Fahrzeug unter anderem eine Geldbörse mit Bargeld und Dokumenten entwendet. Der Sachschaden liegt bei gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Wohnhaus - Hinweise

In der Nacht zum 15.02. brachen Unbekannte zwischen 02:00 und 05:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Elsa-Brandström-Straße ein. Vermutlich durch die Hauseingangstür gelangten die Einbrecher in das Haus und entwendeten zwei Handtaschen mit Dokumenten und Fahrzeugschlüsseln. Zudem wurde ein vor dem Haus geparkter Pkw nach ersten Erkenntnissen geöffnet und durchsucht. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Neu Darchau, OT. Darzau - Werkzeuge aus Scheune gestohlen

Aus einer unverschlossenen Scheune in Mühle Darzau stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 11. bis 14.02.23 diverse Werkzeuge. Parallel nahmen die Täter auch eine Geldkassette aus einem Verkaufshäuschen mit, so dass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Jameln - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 45 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 14.02.23 auf der Bundesstraße 248 - Hauptstraße. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region stellten die Beamten gegen 16:15 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Parallel räumte der Mann den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Dannenberg - Kollision zweier Pkw - 10.000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Mittagsstunden des 14.02.23 in der Lüchower Straße - Develangring. Ein 21 Jahre alter Fahrer eines Pkw Daimler-Benz war gegen 10:50 Uhr von der Lüchower Straße nach links auf die B191 eingebogen und übersah einen Pkw VW eines 86-Jährigen. Der 21-Jährige erlitt einen Schock. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Geschäftsgebäude - Hinweise

Zu einem Einbruch kam es in der Nacht vom 14.02. auf den 15.02. zwischen 22:30 und 08:00 Uhr. Unbekannte zerstörten vermutlich mit einem Stein die Glasscheibe einer Noteingangstür des Gebäudes in der Bahnhofstraße. In dem Objekt wurde versucht unter anderem einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen misslang dieser Versuch. Zudem wurde eine Kasse, vermutlich ohne geldwerten Inhalt, entwendet. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell