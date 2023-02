POL-LG: ++ Update ++ Bombe um 18:50 Uhr entschärft! ++ Fund einer Fliegerbombe in Lüneburg ++ 800 Lüneburgerinnen und Lüneburger müssen ihre Wohnungen verlassen ++ Polizei, Rettungsdienste, Feuerwehr und ...

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

++ Update ++ Bombe um 18:50 Uhr entschärft! ++ Fund einer Fliegerbombe in Lüneburg ++ 800 Lüneburgerinnen und Lüneburger müssen ihre Wohnungen verlassen ++ Polizei, Rettungsdienste, Feuerwehr und Hansestadt im Einsatz ++

Hansestadt Lüneburg

"Um 18:50 Uhr teilte Sprengmeister Thomas Gesk vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen mit: Entschärft!". Eine Amerikanische Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg stellten Arbeiter in den Mittags-stunden des 13.02.23 bei Arbeiten auf einem Grundstück im Sperberweg im Lüneburger Stadtteil Wilschenbruch. Die Polizei sperrte in der Folge den Fundort ab und alarmierte Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes. Bei dem Sprengkörper handelte es sich um eine 75 kg (150 lbs) Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg, die noch am 13.02. vor Ort "unschädlich" gemacht werden musste. Die Einsatzkräfte bereiteten die Sperr- und Evakuierungsmaßnahmen für die Entschärfung (im 500 m-Radius) vor. Betroffen waren davon gut 800 Bewohner des Stadtteils Wilschenbruch.

Auch die Bahnlinie Lüneburg - Uelzen musste für die Entschärfung temporär voll gesperrt werden.

Insgesamt waren mehr als 100 Einsatzkräfte von Polizei (u.a. Bereitschaftspolizei Lüneburg), Stadt Lüneburg, Rettungsdienste und Feuerwehr für die Sicherheit der Lüneburger Bürgerinnen und Bürger im Einsatz.

