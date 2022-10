Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Katalysator weg

Rohr (ots)

Unbekannte Täter machten sich am Donnerstag in der Zeit von 07:15 Uhr bis 17:50 Uhr an einem BMW, der auf einem Pendlerparkplatz in Rohr geparkt war, zu schaffen. Sie flexten den Katalysator ab und verursachten so einen Schade von ca. 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

