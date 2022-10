LPI-SHL: Hebebühne übersehen

Vacha (ots) - Auf der Suche nach Wertvollem brachen unbekannte Täter am Donnerstag in der Zeit von 17:00 Uhr bis 21:50 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Hauses in der Thüringer Straße in Vacha ein. Es gelang ihnen, sich erst Zutritt zum Grundstück und danach zur Wohnung selbst zu verschaffen. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume und durchwühlten alle Schränke. In einem Zimmer wurden sie fündig. Sie nahmen Schmuck im Wert von ca. 2.000 Euro an sich und ...

mehr