POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Hude

Delmenhorst (ots)

Glimpflich ausgegangen ist am Donnerstag, 16. Februar 2023, gegen 09:30 Uhr, ein Verkehrsunfall in Hude.

Ein 92-jähriger Mann aus der Gemeinde Hude befuhr mit seinem Pkw die Hohe Straße in Hude. Gegenüber einer Bäckerei in Höhe des Bahnhofs wollte er den Pkw auf einer Parkfläche abstellen. Dabei verwechselte er Brems- und Gaspedal und durchbrach mit dem Pkw einen Zaun. Sein Pkw kam mit der Front auf einem Gehweg zwischen den Gleisen und der Parkfläche zum Stehen. Das Heck befand sich noch auf der höher gelegenen Parkfläche.

Personen wurden durch den Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Der Pkw des 92-jährigen musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Am Fahrzeug entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Weitere Schäden entstanden am Zaun und an drei abgestellten Fahrrädern.

