POL-HS: Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Wassenberg-Ophoven (ots) - Ein Festzelt an der Schützenstraße war am Montag (1. August), zwischen 9.15 Uhr und 15.50 Uhr, das Ziel unbekannter Täter. Diese drangen durch eine Holzwand in das Zelt ein und stahlen Lautsprecher, ein Laptop sowie Scheinwerfer. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

