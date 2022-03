Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Verkehrsunfall

Pedelec Fahrerin schwer verletzt

Rheurdt (ots)

Am Donnerstag (10.03.2022) gegen 09:20 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Geldernsche Straße / Kamper Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 47-jährige Pedelec Fahrerin aus Rheinberg schwer verletzt wurde. Ein 73-jähriger Fahrzeugführer aus Rheurdt befuhr mit seinem Daihatsu die Kamper Straße. An der Kreuzung mit der Geldernschen Straße übersah er beim Linksabbiegen eine Pedelec Fahrerin, die auf dem Radweg in Richtung Neukirchen-Vluyn unterwegs war. Durch den Zusammenstoß mit dem PKW wurde die Rheinbergerin schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung für anderthalb Stunden gesperrt. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell