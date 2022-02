Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Zwischenbilanz - Orkantief ZEYNEP über Düsseldorf - bisher 75 wetterbedingte Feuerwehreinsätze

Düsseldorf (ots)

Freitag, 18. Februar 2022, 18.00 Uhr, Stadtgebiet Düsseldorf

Die Feuerwehr Düsseldorf hat im Verlauf des heutigen Freitags bisher 75 wetterbedingte Feuerwehreinsätze im gesamten Stadtgebiet abgearbeitet. Das aufziehende Orkantief Zeynep bescherte der Landeshauptstadt ab den Mittagsstunden reichlich Einsatzstellen - nach derzeitigem Kenntnisstand - glücklicherweise ohne das Personen verletzt wurden! Es kam zu abgeknickten Ästen, entwurzelten Bäumen sowie einer Vielzahl an kleineren Gebäude- und Sachschäden: vorrangig an Dächern, Fassaden und geparkten Fahrzeugen. Bei der Bewältigung der Einsätze konnte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf neben den Einheiten der Berufsfeuerwehr auch auf die ehrenamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr zurückgreifen.

Ein nicht auf das Orkantief zurückzuführender Einsatz ereignete sich am frühen Nachmittag auf der Prinzenallee in Düsseldorf-Heerdt. Hier kam es zu einem Arbeitsunfall in dessen Folge ein Monteur zwei Stockwerke tief in einen Schacht stürzte. Sofort rückten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes der Landeshauptstadt Düsseldorf aus um Hilfe zu leisten. Da der Zugang zum Schachtboden initial nicht ebenerdig erreichbar war, wurden zur Erstversorgung Kollegen der Höhenrettungsgruppe zu dem Verunfallten abgeseilt. Die schwerverletzte Person wurde anschließend über eine seitlich gelegene Revisionsklappe aus dem Schacht gerettet und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

Weiterhin gilt für die Landeshauptstadt Düsseldorf eine amtliche Warnung vor orkanartigen Böen bis 110 Kilometer pro Stunde und im weiteren Verlauf der Nacht von schweren Sturmböen. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien! Die vom Deutschen Wetterdienst ausgegeben Warnung gilt derzeit bis Samstagmorgen um 1 Uhr. Jedoch warnt der Deutsche Wetterdienst darüber hinaus weiter vor Sturm und starken Regenfällen.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell