POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl von Diesel auf einem Parkplatz in Jade +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 14. Februar 2023, 14:30 Uhr, bis Mittwoch, 15. Februar 2023, 07:15 Uhr, wurde Diesel aus einem abgestellten Bagger in Jade entwendet.

Unbekannte brachen auf einem Parkplatz an der Jader Straße, in der Nähe zur Kreuzmoorstraße, den Tankdeckel des Mobilbaggers auf und entnahmen etwas mehr als 100 Liter Diesel. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 250 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

