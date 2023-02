Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Wohnungseinbruch im Stadtgebiet +++ Tatverdächtiger angetroffen

Ein Zeuge hat am frühen Donnerstag, 16. Februar 2023, einen versuchten Einbruch in eine Nachbarwohnung beobachtet und die Polizei verständigt. In Tatortnähe konnte ein Tatverdächtiger angetroffen werden.

Um 03:40 Uhr wählte der Zeuge den Notruf, nachdem er einen Mann dabei beobachtete, wie er sich durch Aufhebeln von Türen und Fenstern Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Cramerstraße verschaffen wollte. Der Einbrecher ließ von seinem Vorhaben ab und die Hebelwerkzeuge am Tatort zurück. Er entfernte sich in Richtung Innenstadt. In unmittelbarer Nähe zum Tatort trafen Beamte der Polizei Delmenhorst auf einen Mann, der der Beschreibung des Tatverdächtigen entsprach.

Gegen den 45-jährigen Delmenhorster wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls in besonders schweren Fällen eingeleitet.

