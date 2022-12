Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Rehden, Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person - Stuhr, zwei Verkehrsunfälle - Sulingen, zwei Diebstahle von Firmengelände

Diepholz (ots)

Diepholz - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 06.12.2022, gegen 03:05 Uhr, befuhr ein 32-Jähriger aus Wetschen mit seinem Pkw die Vechtaer Straße in Diepholz. Bei einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rehden - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Montag, 05.12.2022, gegen 17:35 Uhr, befuhren eine 50-Jährige aus Vechta mit ihrem Skoda und ein 58-Jähriger aus Schwaförden mit seinem VW in der genannten Reihenfolge die B214 aus Rehden kommend in Fahrtrichtung Wetschen. Aufgrund einer derzeit eingerichteten Lichtzeichenanlage musste die 50-Jährige anhalten und warten. Dies erkannte der 58-Jährige zu spät und fuhr dem Skoda hinten auf. Die Frau aus Vechta wurde hierbei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein bislang noch unbekannter Sachschaden.

Barnstorf - Diebstahl aus Container

In der Zeit von Freitag, 02.12.2022 gegen 12:30 Uhr, bis Montag, 05.12.2022 gegen 07:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Heizlüfter aus einem Garagencontainer in Barnstorf, Aldorfer Straße. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Barnstorf unter 05442-804770 zu kontaktieren.

Lemförde - Einbruch in Gartenhütte

Am Montag, gegen 18:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter in Lemförde, Bahnhofstraße, gewaltsam Zugang zu einer Gartenhütte. Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel.: 05441-9710, entgegen.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Montag, gegen 16:25 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße/B 51 in Stuhr. Ein 51-jähriger Fahrer eines VW wollte von der Straße Spohnberg nach links auf die Hauptstraße einbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden 37-jährigen KIA-Fahrer, der in Richtung Bremen unterwegs war. Es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden beträgt ca. 7500 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Stuhr - Auffahrunfall

Auf der Kladdinger Straße in Fahrtrichtung Brinkum kam es am Montag um 17:50 Uhr zu einem Unfall bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 30-jährige Skodafahrerin aus Twistringen übersieht, dass vor ihr die Fahrzeuge verkehrsbedingt zum Stehen kommen und fährt auf einen VW eines 26-Jährigen aus Ganderkesee auf, der wiederum durch den Aufprall auf den vor ihm stehenden Mercedes geschoben wurde. An allen Fahrzeugen entsteht Sachschaden von ca.1000 Euro. Verletzt wurde durch den Aufprall niemand.

Bassum - weiterer Einbruch

Am vergangenen Wochenende in der Zeit zwischen, 01.12.2022 11:00 Uhr bis 05.12.2022 07:00 Uhr wurden aus einem aufgebrochenen Kellerraum an der Berliner Straße diverse Lebensmittel gestohlen. Anschließend drangen die Täter gewaltsam in die Wohnung ein und entwendeten Bargeld. Der gesamte Schaden beträgt ca. 800 Euro. Die Polizei bittet weiterhin um Zeugenhinweise unter 04241-971680.

Twistringen - Einbruch in Garage

In der Nacht von Sonntag, 17:00 Uhr bis Montag, 15:00 Uhr brachen bisher noch unbekannte Täter in eine Garage in der Straße Hinterm Holze in Twistringen ein. Durch Gewalt wurde die verschlossene Garagentür angegangen und diverse, hochwertige Gartengeräte sowie ein Pedelec gestohlen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Wer in der Gegend etwas gehört oder gesehen hat, wird gebeten, dies der Polizei unter 04243-970570 mitzuteilen.

Bruchhausen-Vilsen - Unfallflucht

Eine Frau aus Bruchhaus-Vilsen parkte am Montag um 9:25 Uhr ihren Wagen ordnungsgemäß an erster Position auf dem Parkstreifen gegenüber einer Apotheke in der Bahnhofstraße. Als sie um 10:25 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, musste sie massive Beschädigungen an der Heckklappe und an der Stoßstange feststellen. Der Sachschaden beträgt ca. 2500 Euro. Wer dazu Beobachtungen gemacht hat, oder auch gesehen hat, welches Fahrzeug dort gestanden hat, wird gebeten, die Polizei in Bruchhausen-Vilsen 04252-938250 zu informieren.

Sulingen - Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Im Zeitraum vom Donnerstag, 01.12.2022, 20:30 Uhr bis Sonntag, 04.12.2022, 21.30 Uhr verschafften sich mehrere Täter widerrechtlich Zutritt auf ein Außengelände eines Baustoffhandels in 27232 Sulingen, im Bereich Hasseler Weg/Am Stellwerk. Es wurden vom dortigen Außenbereich diverse Rollen mit Klemmfilz entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Es wird um Mitteilung von auffälligen Beobachtungen im Bereich Hasseler Weg/Am Stellwerk im genannten Zeitraum gebeten. Wer kann Hinweise zum Verbleib des entwendeten Diebesgutes machen? Hinweise bitte an die Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271/949-0.

Sulingen - Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Im Zeitraum vom 02.12.2022, 20.00 Uhr bis 05.12.2022, 06.30 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich auf ein Firmengelände am Schwafördener Weg in Sulingen. Es wurde eine Halle aufgehebelt und vom dortigen Betriebsgelände Metall, eine Umlenkrolle und ein Zylinder entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271/949-0.

