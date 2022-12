Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Überfall auf Tankstelle - Stuhr, Falsche Wasserwerker - Drentwede, Polizei sucht Unfallzeugen ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Tankstelle überfallen

Ein bislang unbekannter Mann hat am späten Sonntagabend gegen 22.00 Uhr den ARAL-Autohof in Diepholz, Overgönne, überfallen. Er betrat den Verkaufsraum und forderte von der 32-jährigen Angestellten die Herausgabe des Geldes. Er zog zur Untermauerung seiner Forderung ein Messer aus der Tasche und zeigte es der Angestellten. Diese entnahm das Scheingeld aus der Kasse und steckte es in einen Beutel. Anschließend entnahm der Täter noch Münzgeld aus der Kasse und verließ dann die Tankstelle. Nach ersten Erkenntnissen flüchtete der Unbekannte mit einem Pkw. Der Täter soll 25 bis 35 Jahre alt und 170 cm groß gewesen sein. Er trug während der Tat eine auffällige Nike Sportjacke, ein violettes Basecap mit der Aufschrift "Vikings", eine schwarze Jogginghose und weiße Sportschuhe. Hinweise auf den Täter bzw. das Fluchtfahrzeug nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Drentwede - Polizei sucht Zeugen zum Verkehrsunfall

Ein 29-jähriger Fahrer eines Transporters wollte am Sonntag gegen 19.00 Uhr von der Bremer Straße nach links auf ein Grundstück abbiegen. Nach eigenen Angaben hatte er den Fahrtrichtungsanzeiger betätigt. Ein bislang unbekannter Zeuge überholte den Transporter, ohne dass es zu einer Kollision kam. Ein nachfolgender 25-jähriger Pkw-Fahrer übersah den Abbiegevorgang und es kam zum Zusammenstoß mit dem Transporter. Ein 8-jähriges Mädchen im Pkw des 25-Jährigen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Überholer, sich unter Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Diepholz - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall am Sonntag gegen 14.45 Uhr auf der Vechtaer Straße (B 69) wurden zwei Personen leicht verletzt. Als eine 61-jährige Pkw-Fahrerin von der B 69 nach links in den Ossenbecker Moorweg abbiegen wollte und wegen Gegenverkehr anhalten musste, reagierte ein nachfolgender 51-jähriger Pkw-Fahrer zu spät und fuhr auf. Der 51-Jährige und eine Mitfahrerin im Pkw der 61-Jährigen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. An den Pkw entstand erheblicher Sachschaden, beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Syke - Diebstahl aus Gartenlaube

In ein Gartenhaus vom Kleingartengebiet Ostland an der Nienburger Straße wurde in der letzten Woche eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich in der Zeit von Montag bis Sonntag gewaltsam Zutritt zur Laube und entwendeten einen akkubetriebenen Rasenmäher der Marke Yard Force und eine Heckenschere der Marke Stihl. Die Schadenshöhe beträgt ca. 800 Euro. Wer Beobachtungen dazu gemacht hat, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, zu informieren.

Stuhr-Brinkum - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

In der Zeit von Samstag, 18:30 Uhr, bis Sonntag, ca. 8:50 Uhr, beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug in der Syker Straße in Brinkum einen geparkten Pkw. Er touchierte einen auf dem Parkplatz vor Nr. 43 stehenden Kia und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern. Es entstand ein Schaden am Heck des parkenden Kia von ca.1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421-80660, entgegen.

Stuhr-Brinkum - Falsche Wasserwerker

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am 29.11.22 gegen 11.00 Uhr an der Haustür einer 84-Jährigen Anwohnerin in der Kleiberstraße gemeldet. Der Täter gab sich unter dem Vorwand als Wasserwerker den Wasserdruck prüfen zu müssen in das Einfamilienhaus. Hier lenkte er die 84-Jährige geschickt ab, während mindestens ein weiterer Täter das Haus durchsucht. Es werden diverser Schmuck sowie Bargeld mit einem Gesamtwert von ca. 40.000 Euro entwendet. Die 84-Jährige ist in ihrer Sehkraft sowie Bewegungsfähigkeit stark beeinträchtigt und kann daher keine Beschreibung des oder der Täter abgeben. Hinweise auf unbekannte Personen oder ungewöhnliche Begebenheiten an dem 29.11. gegen Mittag, nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

