Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Kind bei Verkehrsunfall verletzt - Diepholz und Stuhr, Einbrüche ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Einbruch

Am Donnerstag zwischen 14.30 Uhr und 20.30 Uhr sind Unbekannte durch ein Fenster in ein Wohnhaus in Diepholz, Klattenberg, eingebrochen. Der oder die Unbekannten öffneten gewaltsam ein Fenster, durchsuchten das Erdgeschoss, bevor sie unerkannt wieder verschwanden. Der Schaden und mögliches Diebesgut stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise, oder verdächtige Beobachtungen, nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am frühen Donnerstagmorgen befuhr ein vermutlicher Lkw/Sattelzug die B 61 aus Richtung Bassum kommend in Fahrrichtung B 214. Zwischen "Westpoint" und der Einmündung Diepholzer Straße kam der Lkw/Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und die Berme auf einer Länge von über 50 Metern. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, in Verbindung zu setzen.

Stuhr - Einbruch

Im Ortsteil Moordeich, Regnitzstraße, sind gestern Vormittag zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr Unbekannte in ein Wohnhaus eingebrochen. Der oder die Täter gelangten durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Haus. Hier durchsuchten sie Räume und Mobiliar, bevor sie unerkannt entkamen. Schaden und Diebesgut stehen noch nicht fest. Hinweise, oder verdächtige Beobachtungen, nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Syke-Barrien - Kind bei Unfall verletzt

Eine 47-jährige Pkw-Fahrerin aus Weyhe fuhr am Donnerstagmittag gegen 12.15 Uhr die Straße "Zum Walde" in Richtung Barrien. An der Bushaltestelle "Lärchenstraße" wollte sie an einem haltenden Bus vorbeifahren und übersah dabei ein 11-jähriges Mädchen, die gerade die Straßenseite wechselte. Durch den Zusammenstoß wurde die Schülerin verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden am Opel beträgt ca. 1000 Euro.

Twistringen - Portemonnaie entwendet und Geld abgehoben

Am Donnerstag gegen 13.45 Uhr wurde einer 63-jährigen Twistringerin in einem Discounter an der Großen Straße das Portemonnaie entwendet. Neben sämtlichen Ausweispapieren ist das entwendete Bargeld im Wert von 200 Euro noch der geringste Schaden, denn der oder die Täter fanden auch die 4stellige PIN-Nummer für die Girokarte und hoben kurze Zeit später auch noch 2000 Euro von ihrem Konto ab.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell