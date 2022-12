Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 03.12.2022

Diepholz (ots)

Polizeikommissariat Syke

Bassum - Wohnungseinbruchdiebstahl

Im Zeitraum vom 01.12.22 bis 02.12.22 ist es in der Berliner Straße in Bassum zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Die bisher unbekannte Täterschaft hat sich hierzu gewaltsam Zutritt zum Objekt verschafft. Derzeit können keine Angaben zum Diebesgut oder der Schadenshöhe gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242/9690 entgegen.

Bassum - Einbruchdiebstahl in Floristikhandlung

Am 03.12.22, im Zeitraum von ca. 02:30 bis 03:00 Uhr, ist es in der Industriestraße in Bassum zu einem Einbruchdiebstahl in ein Floristikgeschäft gekommen. Die bisher unbekannte Täterschaft dringt im Rahmen der Tatausführung gewaltsam durch ein Fenster in das Objekt ein und verlässt den Tatort im Anschluss unerkannt. Ob Diebesgut erlangt worden ist, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242/9690 entgegen.

Bassum - Einbruch in die Räumlichkeiten des Deutschen Roten Kreuzes

In der Nacht vom 02.12.22 auf den 03.12.22 ist es zu einem Einbruchdiebstahl in die Räumlichkeiten des Deutschen Roten Kreuzes in Bassum gekommen. Die bisher unbekannte Täterschaft hat sich durch die gewaltsame Öffnung eines Fensters Zutritt zu den Geschäftsräumen des Vereins verschafft und nahezu sämtliche Räumlichkeiten betreten. Diebesgut konnte mutmaßlich nicht erlangt werden. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242/9690 entgegen.

Polizeikommissariat Weyhe

Stuhr - Einbruch in Firma

Am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, ist es in der Gottlieb-Daimler-Straße, in Stuhr-Brinkum/Nord, zu einem Einbruch in eine Firma gekommen. Durch die unbekannte Täterschaft wurde zunächst versucht, ein Fenster aufzuhebeln. Als dies misslang, kletterten die Täter auf die Dachterrasse und brauchen eine Tür auf. Derzeit können keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Die Täter wurden vermutlich durch eine Alarmauslösung der Firma bei der Tatausführung gestört. Der Sachschaden wird auf 2.000 EUR geschätzt.

Weyhe - Flüchtender Ladendieb lässt Kinderwagen zurück

Am Freitagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, versuchte ein männlicher Ladendieb mehrere Flaschen Alkohol aus einem Discounter an der Carl-Zeiss-Straße zu entwenden. Der Täter verstaute die Flaschen in einem Kinderwagen und zahlte an der Kasse nur einen Teil seines Einkaufes. Als er von einem Marktangestellten angesprochen wurde, nahm er sein Kind aus dem Kinderwagen und flüchtete. Den Kinderwagen samt den Alkoholflaschen ließ er zurück.

Weyhe - Aufgebrochener Zigarettenautomat

Am Donnerstagabend wurde der Polizei ein aufgebrochener Zigarettenautomat in Weyhe-Kirchweyhe, in der Coulainer Allee, mitgeteilt. Vermutlich ereignete sich die Tat bereits in der Nacht davor. Mutmaßlich wurde der Automat mittels eines Sprengkörpers aufgebrochen. Es wurden nahezu sämtliche Zigaretten und Bargeld entwendet. Die genaue Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Polizeikommissariat Sulingen

Scholen - Fahren unter Einfluss von Alkohol

Am Freitagabend, gegen 22:00 Uhr, stoppte die Polizei einen Pkw, dessen Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Das Fahrzeug wurde zuvor durch mehrere aufmerksame Verkehrsteilnehmer aufgrund einer auffälligen Fahrweise gemeldet. Eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Fahrzeugführers ergab einen Atemalkoholwert von 3,16 Promille. Dem 33-jährigen Fahrer aus der Samtgemeinde Schwaförden wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein vor Ort beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell