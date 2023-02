Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Delmenhorst (ots)

Eine junge Frau wurde am Mittwoch, 15. Februar 2023, 08:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr eine 30-jährige Delmenhorsterin mit einem VW die Lessingstraße in Richtung Friedensstraße. Beim Linksabbiegen auf ein Grundstück übersah sie den entgegenkommenden Pkw einer 22-Jährigen aus der Gemeinde Ganderkesee. Nach dem Zusammenstoß der beiden Pkw, kollidierte der Opel der 22-Jährigen noch mit dem geparkten Pkw eines 42-jährigen Delmenhorsters.

Die 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An den drei Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 4.500 Euro. Der Opel der verletzten Frau musste abgeschleppt werden.

