Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchter Einbruch aus Einfamilienhaus

Trier (ots)

Bis jetzt noch unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Mittwoch, dem 8.Februar 2023, gegen 2 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Römerstraße in Trier einzudringen.

Die Wohnungsinhaberin hörte zu diesem Zeitpunkt Geräusche. Im Nachgang stellte sie mehrere Hebelmarken an der Haustür fest.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier unter 0651/9779-2290 zu melden.

